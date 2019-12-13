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Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor

Körfez ilçesinde orta derecede hasar gören ve sahipleri tarafından güçlendirilmesi yapılmayan binalar yıkılmaya devam ediyor.


Körfez Belediyesi, orta hasarlı durumda olan ve tehlike arz eden, iskânsız ve metruk binaların yıkımını tek tek gerçekleştiriyor. İlgili kurumlar tarafından yıkılabilir raporu verilen ve gerekli yasal işlemleri tamamlanan binalar, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yıkıldı. Ekipler son olarak Barbaros Mahallesi'nde orta hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı çalılmada hasarlı bina yıkılarak olası bir tehlikenin önüne geçildi.

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