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Körfez'de ortak kullanım alanlarına el dezenfektanları yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından Körfez’in çeşitli noktalarına el dezenfektanları koyuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından Körfez'in çeşitli noktalarına el dezenfektanları koyuldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında Körfez'in çeşitli noktalarına el dezenfektanları koyuldu. Ortak yürütülen çalışma ile dezenfektan ilk olarak Tütünçiftlik kent merkezi, Mimar Sİnan Mahallesi Camii önü, Yarımca ATM bölgesi, Hereke Jandarma Karakolu karşısı başta olmak üzere bir çok bölgeye el dezenfektanları yerleştirildi.


Konuyla ilgili açıklamaya yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi olarak korona virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla Körfez'in dört bir noktasında dezenfektan çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Vatandaşlarımız evde kalsın, biz dışarıda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın da kullanımı için de yoğun kullanım alanı olan belirli noktalara Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte el dezenfektanları monte ettik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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