Körfez'de ot biçme çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yabani topları temizlemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor. Hafta sonları dahil fazla mesai yaparak Körfez'in her noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, halkın istek ve taleplerine göre çalışmaların planlamasını gerçekleştiriyor. 40 kişilik ekip tarafında ilçe genelinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, program dahilinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.