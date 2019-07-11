Körfez'de özel gereksinimli çocuklar için okul yapılıyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, özel gereksinimli çocukların eğitiminde okul olarak kullanılmak adına belediyeye ait binayı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis etti.

Körfez Belediyesi, eğitime olan desteğini sürdürüyor. Bu doğrultuda da Körfez Belediye Meclisi'nin son toplantısında Güney Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi'ne ait binanın özel gereksinimli çocukların eğitim alanına dönüştürülmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Daha önce de okul olarak kullanılan binanın özel gereksinimli çocuklar için düzenleneceğini belirten ve alanda inceleme yapan Başkan Şener Söğüt, “Daha önce okul olarak kullanılan bir binaydı ve şu an boş. Özel gereksinimli çocuklarımıza eğitim hizmetini en iyi şekilde vermesi adına Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettik” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ve şube müdürleri ile birlikte binada incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu konuda çok duyarlı olduklarını ifade etti.