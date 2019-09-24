Körfez'de pazar alanlarına düzenleme

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar alanlarında alıcı ve satıcıların daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da pazarcı esnafının daha tertipli ve düzenli olarak kendi sınırlarında tezgah açmasını sağlayan çizgi çalışması Salı Pazarı'nın ardından Cuma Pazarı alanında da gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan ölçümler sonrasında çizim çalışması da tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çizgi çalışması ile pazar alanlarında bulunan kurum ve iş yerlerine giriş çıkışlarda mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmesine imkan sağladıklarını kaydetti. Salı pazarının ardından Cuma pazarı alanında da çalışma yürütüldüğünü belirten yetkililer, uygulamanın tüm Pazar alanlarında belirli periyot çerçevesinde hayata geçeceğini söyledi.