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Körfez'de ragbi Heyecanı

Türkiye şampiyonasına hazırlık kapsamında Körfez Belediyesi ev sahipliğinde ragbi turnuvası düzenlendi.


Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde kurulan ragbi takımı, 70 lisanslı sporcu antrenmanlarını sürdürüyor. Körfez Belediyesi de Türkiye şampiyonasına hazırlık amacıyla düzenlenen ragbi turnuvasına ev sahipliği yaptı. 18 yaş altı ‘Körfez Ragbi Şampiyonası' Esentepe Stadyumunda düzenlendi. Renkli görüntülere ve büyük çekişmelere sahne olan Ragbi Şampiyonasında 145 sporcu mücadele etti.


Farklı il ve ilçelerden şampiyonaya 4'ü bayan ve 5'i erkek olmak üzere toplam da 9 takım katılım sağladı. Yapılan maçların ardından şampiyonanın birincisi hem erkeklerde hemde kızlarda Kandıra oldu. Kızlar ikincisi Ankara Üniversitesi, üçüncülüğü Körfez Gençlerbiliği Spor Kulübü aldı.


Erkeklerde ise Kandıra birinci, Früzköy İstanbul ikinci Ankara Üniversitesi ise üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

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