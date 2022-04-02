Körfez'de Ramazan ayı dolu dolu geçecek

Körfez Belediyesi, Ramazan ayı için etkinlik takvimi hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve içeriğinde; tasavvuf konseri, söyleşi, sohbet, Kuran-ı Kerim tilaveti ve kum sanatının olduğu etkinlikler, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 13 Nisan Mustafa Karataş, 20 Nisan Serdar Tuncer, 26 Nisan Ömer Tuğrul İnançer, 28 Nisan Dursun Ali Erzincanlı söyleşi programları ile Körfezlilerle buluşacak. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler için meddah, gölge oyunu, Hacivat-Karagöz, Keloğlan ve kukla gösterisi gibi birçok etkinlik yer alacak.