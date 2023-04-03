Körfez'de riskli kamu binaları yıkılıyor

İlçe genelindeki belediyeye ait kamu binaları için risk analizlerine başlayan Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik'te bulunan eski hizmet binasını riskli raporu sonrasında yıktı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında bölgeden döner dönmez ilçedeki belediyeye ait tüm binalar için risk analizi yapılması talimatı vermişti. Hızlı şekilde başlatılan çalışmada riskli raporu verilen Tütünçiftlik Ağadere Caddesi girişindeki belediyeye ait eski hizmet binası da dün ekipler tarafından yıkıldı. Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik'te yapımına başlanan Kent Meydanı projesinde de yıkılması planlanan bina, riskli raporu sonrasında hızlı şekilde yıkılarak alan meydan çalışmasına dahil edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkım bir günde tamamlandı ve hafriyat kaldırma çalışmalarına başlandı. Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, herhangi bir aksilik yaşanmadan tamamlandı. Başkan Şener Söğüt, ilçe genelindeki belediyeye ait tüm kamu binaları için risk analizi yaptırdıklarını belirterek, "En ufak bir risk görürsek, gereken adımı hızlı bir şekilde atacağız" dedi.