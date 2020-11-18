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Körfez'de Sağlık Ocaklarına dezenfektan ünitesi

Körfez Belediyesi, kentte bulunan Aile Sağlığı Merkezleri’nin kapı girişlerine vatandaşların kullanımı için dezenfektan ünitesi yerleştirdi.

Körfez Belediyesi, kentte bulunan Aile Sağlığı Merkezleri'nin kapı girişlerine vatandaşların kullanımı için dezenfektan ünitesi yerleştirdi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan dezenfektan ünitelerini Körfez'de bulunan Aile Sağlığı Merkezleri'nin önlerine yerleştirdi. Vatandaşlar, Aile Sağlığı Merkezleri'ne kurumu yapılan dezenfektan ünitelerini kullanarak, işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirecek.


Korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte, temizlik, denetim çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez halkımızın sağlığını önemsiyor, bu doğrultuda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan uyarıları önemsemeleri. Unutmayalım ki, korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Körfez Belediyesi olarak tedbirlerimizi alıyor, vatandaşlarımızı temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya davet ediyorum” dedi.

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