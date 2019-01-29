Körfez'de şairler bir araya geldi

Kocaeli Şairler ve Ozanlar Derneği'nin aşık Mevlüt İhsanı Kıl Çadırında şairleri bir araya getirdiği programa katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yazdığı şiiri okudu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran ile birlikte Kocaeli Şairler ve Ozanlar Derneği'nce düzenlenen programa katıldı. Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde yapılan Aşık Mevlüt İhsanı Kıl Çadırı'nda şairlerin bir araya geldiği programda Başkan Baran, yazdığı kitaptan şiir okudu. Ortaokul yıllarından itibaren şiir yazmaya başlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yazdığı Ümmetin Şahlanışı kitabından “Taş Köprü Bir Kültür ve Yol Uzundur” şiirlerini katılmış olduğu gecede sanatseverle paylaştı. Başkan İsmail Baran'ın okuduğu şiirler büyük beğeni topladı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, buluşmanın sonunda kitaplarını imzalayarak şairlere takdim etti.