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Körfez'de şehit mezarları 30 Ağustos öncesi çiçeklendi

Körfez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Asri Mezarlığı içerisinde bulunan Şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi.


Körfez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Asri Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlik'teki çiçekleri yeniledi. Yıl içerisinde düzenli olarak bakımları gerçekleştiren ve çiçekleri değiştirilen şehitlerinr mezarları, 30 Ağustos öncesinde de yenilendi. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de alt yapı düzenlemeleri kapsamında İlimtepe bölgesinde kırık ve ömrünü tamamlamış yağmursuyu ızgaralarını yeniledi. Vatandaşların şikayetleri ve ekipler tarafından tespit edilen noktalarda ekipler tarafından yenileme çalışması yapıldı.

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