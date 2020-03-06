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Körfez'de şehitler için dua edildi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İdlip’te şehit düşen askerler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İdlip'te şehit düşen askerler için düzenlenen mevlit programına katıldı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği ile Düzce Yığılcalılar Derneği'nde İdlip'te hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için mevlit programına katıldı. İlk olarak Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği'nin programına katılan Başkan Şener Söğüt, şehitlerimizin kanlarının asla yerde kalmadığını ve kalmayacağını belirtti.


Vatan uğruna toprağa düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum diyen Başkan Şener Söğüt, “Ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele boyun eğmeyen ecdadın torunları, bugün de vatan için, ezan ve bayrak için kahramanca mücadele ediyor. Allah Mehmetçiğimizi korusun ve kahraman ordumuza daima zaferler nasip etsin'' diye konuştu.

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