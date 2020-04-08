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Körfez'de semt pazarları girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor

Körfez Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı girişinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara maske dağıtıp ateşlerini ölçtü.

Körfez Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı girişinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara maske dağıtıp ateşlerini ölçtü.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Kapalı Pazar alanında kurulan mahalle pazarında korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra pazar yerine girebildi. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşlara ve pazarcılara ücretsiz maske dağıttı. Tedbirler kapsamında yine korona virüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında girişlere el dezenfektanları konuldu ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

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