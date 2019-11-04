İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de ‘Sıfır Atık' eğitimleri sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor.

KOCAELİ (İHA) – Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor.


Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor. Ekipler son olarak Milangaz Hacer Demirören Çok Programlı Lise'de öğrencilerle bir araya geldi. Sıfır Atık Projesini anlatarak geri dönüşümün önemine değindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.