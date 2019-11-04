Körfez'de ‘Sıfır Atık' eğitimleri sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor. Ekipler son olarak Milangaz Hacer Demirören Çok Programlı Lise'de öğrencilerle bir araya geldi. Sıfır Atık Projesini anlatarak geri dönüşümün önemine değindi.