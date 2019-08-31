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Körfez'de sinekle mücadele sürüyor

Körfez Belediyesi ekiplerinin sinekle mücadelesi Körfez’in dört bir noktasında devam ediyor.

Körfez Belediyesi ekiplerinin sinekle mücadelesi Körfez'in dört bir noktasında devam ediyor.


Körfez Belediyesi ekipleri, halk sağlığını korumak için yoğun olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları Körfez'in dört bir yanında programlı olarak sürdürüyor. Cadde ve sokak aralarında da ilaçlama yürüten ekipler gelen başvurular üzerine kamusal alanlarda da çalışma yürütüyor. Ekipler, özellikle yaz yağışlarından artan sivrisinek ve haşerelere karşı akşamları da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

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