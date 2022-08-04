İhlas Haber Ajansı

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Körfez'de sinema keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Kocaeli’de Yaz Neşesi Açık Hava Sinema Etkinliği" Körfez’de devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kocaeli'de Yaz Neşesi Açık Hava Sinema Etkinliği" Körfez'de devam etti.


Körfez Tütünçiftlik Sahilindeki açık alanda kurulan sahnede yerel sanatçılar birbirinden güzel şarkılarını vatandaşlar için seslendirdi. Yerel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile eğlenen vatandaşlar zaman zaman şarkılara eşlik edip halay çekip horon tepti. Programın sonunda ise "Aykut Enişte 2" filmi açık havada oynatıldı. Patlamış mısır ikramı eşliğinde filmi izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yerel Haberler

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