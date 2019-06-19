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Körfez'de sivrisinekle mücadele devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen sivrisinekle mücadele çalışmalarına Körfez Belediyesi’de destek veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen sivrisinekle mücadele çalışmalarına Körfez Belediyesi'de destek veriyor.


Belediye tarafından oluşturulan dört kişilik ekip, Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde ilçe genelinde çalışma yürütüyor.


Körfez'de çağrı merkezine iletilen talepler doğrultusunda bölgelerde incelemelerde bulunan ekip, sivrisineklerin üremesine ortam sağlayan su dolu kaplar ve bidonları boşaltıyor, bölgeler ilaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlara da bu konuda bilgiler aktarılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz mevsiminde vatandaşların sıkıntı çekmemesi adına lavra döneminde ilaçlamaların gerçekleştirdiğini belirten ekipler, “İlk olarak çalışmalara sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başlandı. Bizler de destek veriyoruz ve vatandaşları bu konuda bilgilendiriyoruz” dediler.

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