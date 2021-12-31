Körfez'de ‘Siyer-i Nebi' minyatür sergisi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Atatürk Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından düzenlenen ‘Siyer-i Nebi Materyalleri Sergisi' açılışına katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Materyalleri Sergisi'nin açılışına katıldı. Hz. Muhammed Mustafa'nın hayatını, sünnetini ve Asr-ı Saadet'e dair yaşanan önemli olayları anlatan minayatür sergisinin açılışına öğrenciler dışında protokol de ilgi gösterdi. Başkan Şener Söğüt dışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın da sergi açılışında yer aldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezen Başkan Şener Söğüt, "Bugün gerçekten güzel bir sergiyi açtık ve yapılan bu güzel eserleri görme fırsatı bulduk. Geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin en güzel şekilde yetiştirilmesi için bizler var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ekibimizle birlikte kentimizin gelişimi için çalışırken diğer bir taraftan kadınımız, gençlerimiz ve özellikle çocuklarımız için proje ürettik, üretmeye de devam edeceğiz" dedi.