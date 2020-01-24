Körfez'de sokak hayvanlarına mama desteği

Körfez Belediyesi ve hayvanseverler iş birliğinde İlimtepe Mahallesi'nde sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiplerin ve hayvanseverlerin iş birliği birlikte başlatılan çalışma kapsamında, sokak hayvanları için İlimtepe Mahallesi'nde mama dağıtımı gerçekleştirildi. Yetkililer, karnı aç olan hayvanların özellikle kış aylarında daha fazla sıkıntı çektiğini dile getirdi. Bu konuda herkesin sorumluluk içinde davranması gerektiğini söyleyen ekipler, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi, zorlu kış şartlarında aç kalkmaması için gıda desteğine hayvanseverler ile birlikte devam edeceklerini kaydettiler.