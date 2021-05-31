Körfez'de sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanları tedavi ediliyor, ihtiyaçları karşılanıyor ve sahiplendirilerek yuvalarına kavuşturuluyor.

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini gerçekleştirmek adına hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının tedavileri gerçekleştiriliyor. Uzman veteriner kadrosuyla sokak hayvanlarına en iyi koşullarda bakmak için hayata geçirilen merkezde tedavileri tamamlanan sokak hayvanları sahiplendiriliyor.

Körfez Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen merkez ile hasta, yaralı ve sakat sokak hayvanlarının bakımını modern ve hijyenik ortamlarda gerçekleştiriyor. Merkezde, bugüne kadar 720 hasta sokak hayvanı tedavi edilirken, 140 kısırlaştırma ameliyatı gerçekleştirildi. Bu yıl 47 sokak hayvanı ameliyat edilerek sağlığına kavuşturulurken, son 1 yıl içerisinde de 42 adet hayvan sahiplendirildi.