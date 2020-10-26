Körfez'de sokaklar ay-yıldızla süslendi

Körfez'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Körfez Belediyesi tarafından caddeler ve kamu kurumlarının önü ay yıldızlı bayrakla süslendi.

Körfez Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe genelindeki ana caddeler ve kamu kurumlarının önü Türk Bayrağı ile süslendi. İlçe genelindeki ana caddelerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında esnaflarda kendilerine daha önce dağıtılan bayrakları dükkanlarının önüne astı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetiminde gerçekleştirilen bayram asım çalışması son olarak Mimar Sinan ve Hacı Osman Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Dev bayraklar ile caddeler kırmızı beyaza bürünürken, vatandaşlar da duyarlılığından dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti.