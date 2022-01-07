Körfez'de "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

Körfez Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında memurların refah seviyesini arttırmak için “Sosyal Denge Sözleşmesi” 120'lik oranla tavandan imzalandı.

Körfez Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasındaki “Sosyal Denge Sözleşmesi” yenilendi. Körfez Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni ile yönetim kurulu üyeleri ve İş Yeri Temsilcisi Tarık Gürgen katıldı. Toplu sözleşme konusuna büyük önem verdiklerini, memurların refah seviyesini artırmak amacıyla destek anlamını taşıyan sözleşmeyi imzaladıklarını belirten Başkan Söğüt, “Özellikle memurlarımızın, çalışanlarımızın gelir seviyelerinin daha iyi olması için en üst seviye olan yüzde 120 oranı ile imzaladık. Çalışanlarımızın ekonomik anlamda daha iyi seviyeye gelmesi için adımları attık. Hayırlı olsun” dedi.