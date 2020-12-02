Körfez'de spor salonu ve gençlik merkezi için imzalar atıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Aralık ayı meclis toplantısında seçim beyannamesinde de yer alan kapalı spor salonu ve gençlik merkezi için müjdeyi verdi. Geçtiğimiz hafta Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini belirten Şener Söğüt, “Bakanımızın da müjdesini verdiği spor salonu ve gençlik merkezi projemiz için Spor Toto Teşkilat Başkanlığında protokolü imzaladık” dedi.

Körfez'de bir kapalı spor salonu ve gençlik merkezini kazandırmak adına imzaların atıldığını söyleyen Söğüt, “Güney Mahallesi'nde karakolun arka kısmında yer alan bölgede hayata geçireceğiz. 16 milyon liralık bedeli Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız karşılayacak. Altı otopark ve kapalı pazar, üstü de gençlik merkezi ve spor salonu olacak. Küçük bir salon olmayacak. 500 seyircinin üzerinde kapasiteye sahip bir salonu ilçemize kazandırmış olacağız. Arkadaşlarımız birkaç ufak değişiklik gerçekleştiriyor. Bittiğinde hemen gerekli adımları atacağız ve çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.