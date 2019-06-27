Körfez'de stratejik plan hazırlıkları başladı

Körfez Belediyesi'ndeki 20 Müdürlük ve 35 İhtisas komisyonundan oluşan toplamda 57 üyenin yer aldığı Stratejik Planlama Çalışma Grubu, Körfez Belediyesi'nin 2020- Bu kapsamda Belediye Meclis Salonu'nda Etüt Proje Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma grubu üyelerine eğitim verildi, bilgilendirme sunumunda bulunuldu. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ihtisas komisyonlarında görev yapacak olan çalışma grubu üyeleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam'ın da bilgilendirmelerde bulunduğu eğitimlerde konuşan Başkan Şener Söğüt, “Türkiye'ye örnek olabilecek ve uygulamada da hayat bulacak bir plan hazırlayacağız" dedi.

Başkan Söğüt, “Hep birlikte el ele vererek çalışma stratejimizi planlayacağız. Çalışma dönemimizin ilk yılında stratejik planın hazırlanması, dönem içindeki performansımızı da ortaya koyacaktır. Bu olayı ne kadar önemsersek, ne kadar çok sahip çıkarsak, her müdürlük kendi faaliyet alanıyla ilgili beş yıllık hedeflerini ve amaçlarını düzgün bir şekilde oraya koyarsa, ben inanıyorum ki başarılı bir dönem geçirmiş oluruz. Belirli bir kurumsallığa sahip bir belediyeyiz. Vatandaşımızın her müdürlükten olan beklentisini biliyoruz. Buna göre çalışmalarımızı ve stratejik planımızı hazırlayacağız” diye konuştu.

Başkan Şener Söğüt'ün ardından Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Otyam, “Stratejik plan hazırlanmasının zorunluluğu bir kenara, stratejik plan kurum açısından son derece faydalı bir yolculuk, iyi bir yönetim aracı ve anahtarıdır. Bu bağlamda, stratejik planlama alt çalışma ekibinin bu yolculukta özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığı aşikârdır” şeklinde konuştu.

Eğitimde, ‘Neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşır ve başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz' ana başlıkları altında yer alan stratejik plan analiz çalışmaları, kavramları ve ilişkileri anlatıldı.