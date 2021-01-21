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Körfez'de tedavi edilen hayvanlar, yeni yuvalarına kavuşuyor

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen sokak hayvanlarının sahiplendirme işlemleri de yapılıyor.


Merkezde tedavi edilen ve sağlıklarına kavuşan hayvanlar, hayvan severler tarafından sahiplenilerek yeni yuvalarına götürülüyor. Sahiplenilen hayvanların bakımları ise daha sonrasında Körfez Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Veteriner hekimler tarafından sağlığına kavuşturulan ve ‘kartopu' ismi verilen yavru kedi de İzmit'teki bir öğretmen tarafından sahiplenilerek, yeni yuvasına kavuştu.

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