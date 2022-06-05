Körfez'de temiz çevre yürüyüşü

Körfez Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Körfez'in doğal güzelliklerinde öğrencilerin de katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Körfez Belediyesi'nin her hafta Körfez'in doğal güzelliklerinde gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri, bu hafta 'temiz çevre' sloganıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi ve ilçe genelindeki liselerden öğrencilerin de katıldığı yürüyüş, tarihi Taşköprü'den başladı ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca devam etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı yürüyüşte oldukça renkli görüntüler de ortaya çıktı. Yürüyüş sırasında bölgeye gelişi güzel bırakılan çöpler de toplandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yürüyüş boyunca gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu haftaki yürüyüşün ayrı bir anlamı olduğunu belirten Şener Söğüt, "Her hafta özellikle gençlerimizle birlikte Körfez'in doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Yaşadıkları kenti daha iyi tanısınlar istiyoruz. Bugün yaptığımız yürüyüşün teması ise temiz çevreydi. Farkındalık da oluşturduğumuzu düşünüyoruz" dedi.