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Körfez'de temizlik çalışmaları 24 saat sürüyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 24 saat kesintisiz görev yaparak ilçenin temiz bir görünüme kavuşmasını ve doğanın korunmasını sağlıyor.


Körfez Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, günlük çöp toplamanın yanı sıra, mevsim şartlarına göre de cadde ve sokakların temizliğine devam ediyor. Evsel atık ve geri dönüşebilen atıkların toplanması ile birlikte meydanların ve semt pazarı alanlarının temizliği, mevsimsel olarak dökülen yaprakların yağmursuyu sistemine vereceği zararı engellemek için yaprakların toplanması gibi çalışmalar büyük bir titizlikle 24 saat boyunca sürdürüyor.

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