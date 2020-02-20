Körfez'de temizlik çalışmaları 24 saat sürüyor

Körfez Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, günlük çöp toplamanın yanı sıra, mevsim şartlarına göre de cadde ve sokakların temizliğine devam ediyor. Evsel atık ve geri dönüşebilen atıkların toplanması ile birlikte meydanların ve semt pazarı alanlarının temizliği, mevsimsel olarak dökülen yaprakların yağmursuyu sistemine vereceği zararı engellemek için yaprakların toplanması gibi çalışmalar büyük bir titizlikle 24 saat boyunca sürdürüyor.