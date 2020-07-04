Körfez'de Temmuz ayı meclisi gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Körfez'de bulunan amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması maddesi, iki komisyona havale edildi ve çalışma yapılması kararlaştırıldı. Körfez Devlet Hastanesi Alanı ve çevresini kapsayan alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ve İlimtepe-Belen-Dereköy Planlama Bölgesinde ihdas alanlarına karşılık belediye mülkiyetlerinin terk edilmemesine ilişkin meclis kararı alınması maddeleri de komisyonlara havale edildi.

İlimtepe-Belen-Dereköy bölgesinde herkesin hakkını ve hukukunu koruyarak tamamlayacaklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Amacımız, hedefimiz bu. Netice de arkadaşlarımıza da bu konuda gerekli talimatları verdik. Bu tür istismara yol açacak hiçbir şeye geçit vermeyelim diye. Çalışması yapılmıştı, şimdi uygulamaya geçmemiz lazım. Altyapısını da oluşturmalıyız” dedi.

Pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasıyla ilgili meclis üyelerinden gelen soruyu da cevaplayan Başkan Söğüt, “Süreç içerisinde esnek çalışma içinde olan arkadaşlarımız oldu. Devletimiz, kısa çalışma kapsamında çalışan işçilerin maaşının yarısını biz ödeyeceğiz dedi. Biz de arkadaşlarımıza dedik bundan faydalanalım. Sehven bir yanlış anlaşılma oldu. Süreç içerisinde sürekli çalışan arkadaşlarımızın SGK primleri az ödendi. Sürecin hızlı gelişmesinden kaynaklandı. Bu konuda da ben arkadaşlarımıza söyledim düzeltiyorlar. Burada bizim farklı bir durum ya da tutum içine girme işimiz olmadı. Devlet bizim, işçi bizim, çalışan bizim çalışanımız. 1 lira maaş konusunda kaybı olmadı” diye konuştu.

Yeni kurulan şirket ile ilgili de konuşan Başkan Şener Söğüt, “KHK çıktığında bir çok belediye şirketini kurdu, bu konuda ikinci bir şirketle yoluna devam etti. Biz KÖRPAŞ kapsamında değerlendirdik. Sosyal tesisler, fırın, parke bordür, belediye hizmet eden çalışanlar KHK'lılar hepsi KÖRPAŞ'ta karmakarışık durum oldu. Hem kar zararı görmek adına; hem de sosyal tesislerde dönemlik personel çalıştırmamız lazım. Sürekli istihdam edemiyoruz. Sosyal tesisleri ayıralım daha rahat kar zarar durumunu görelim istedik. KÖRPAŞ'ta sadece belediye olarak maaşını ödediğimiz, belediyeye hizmet veren çalışanlarımız olsun istedik. Huzur hakkı konusuna gelince, yönetimde olan arkadaşlarımız hali hazırda bir şirketimizden huzur hakkı aldıkları için buradan huzur hakkı almayacaklar” diye konuştu.

Meclis üyelerine ve siyasi partilerin ilçe başkanlarına da önceki gün gerçekleştirilen programa katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Söğüt, “Yarımca'da hayata geçirdiğimiz Nazende Restoran'da bir araya geldik hem size de tanıtmış olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da büyük beğeni gösterdi” şeklinde konuştu.