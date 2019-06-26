Körfez'de tırtılla mücadele sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ‘Amerikan Kelebeği' olarak bilinen tırtılların ağaç yapraklarına larvalarını bırakarak çoğalmasını engellemek amacı ile yoğun bir çalışma yürütüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ‘Amerikan Kelebeği' olarak bilinen tırtılların ağaç yapraklarına larvalarını bırakarak çoğalmasını engellemek amacı ile yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Körfez'de özellikle halkın dinlenme alanı olan parklar ve kamu alanlarında çalışma yürüten ekipler, vatandaşların taleplerine göre ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Hacı Osman, Mimar Sinan ve Güney Mahallelerinde çalışma yürüttü. Çalışmaların tırtıl lavralarının görüldüğü parklar ve kamu alanlarında sürdürüleceğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlarımızın bu gibi durumlar ile telefonla belediyeye bilgi vermeleri konusunda uyardı.

Gelişimini tamamlayınca Amerikan Beyaz Kelebeğine dönüşen tırtıllar bir yıl içerisinde 3 nesil olarak ortaya çıkıyor. Birinci nesil mayıs ayı sonu ile haziran ayı sonu, ikinci nesil temmuz ayının üçüncü haftası ile ağustos ayının sonu, üçüncü nesil ise eylül ayının ikinci haftası ile ekim ayının ikinci haftası arasında görülüyor.