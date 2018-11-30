Körfez'de toplumsal cinsiyet eşitliği anlatıldı

Körfez Belediyesi'nde personele yönelik düzenlenen eğitimler kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 6284 Sayılı Kanun” konusunda seminer verildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele haftası kapsamında personeline yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 6284 Sayılı Kanun” konulu seminer verdi. Körfez Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak, polis memuru Hacı Kerim Ateş ile öğretmen Melike Acar Öztürk yer aldı. Seminer sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut Ateş ve Öztürk'e çiçek takdim etti. Öztürk seminerler ile kadına yönelik şiddeti doğuran olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak olduğunu belirtti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda da örnekler vererek istatistiki bilgiler ışığında dinleyenlere bilgiler aktardı.

Polis memuru Hacı Kerim Ateş de 6284 sayılı Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Cezai Yaptırımlar konusunda bilgilendirme yaptı. Kadınların haklarının yasalarla da korunduğunu belirten Ateş, kendisine yöneltilen sorulara da tek tek cevap verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut da hem Ateş hem de Öztürk'e katılımlarından dolayı teşekkür ederek bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.