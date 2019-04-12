Körfez'de türkü ve şiir dolu gece

KOCAELİ(İHA) – Körfez İgsaş Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Türkülerle Şiirler' programı, Körfezlilere sanat dolu bir akşam yaşattı.

Körfez İgsaş Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Türkülerle Şiirler' programı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Tuna, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkü ve şiir dolu gecenin ardından Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve Başkan Şener Söğüt tarafından öğretmenlere çiçek takdim edildi. Öğretmenleri tek tek tebrik eden Söğüt, “Körfez'de bu tür etkinlikleri yıl boyu gerçekleştirerek ‘yaşayana bir ilçe' olma yolunda bizlere de önemli görevler düşüyor. Bu konuda kurumlarımıza ve STK'larımıza dün olduğu gibi yarın da desteğimiz sürecek” dedi.