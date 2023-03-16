İhlas Haber Ajansı

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Körfez'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Körfez’de bulunan Tütünçiftlik Adnan Kahveci Caddesi ve Atatürk Bulvarında baskı beton yaya kaldırımı yapıldı.

Körfez'de bulunan Tütünçiftlik Adnan Kahveci Caddesi ve Atatürk Bulvarında baskı beton yaya kaldırımı yapıldı. Sevindikli köy yolunun doğalgaz çalışmaları sebebiyle bozulan kısmı da düzeltildi.


Körfez ilçesinde Tütünçiftlik Adnan Kahveci Caddesi ve Atatürk Bulvarında yaya kaldırımlarını baskı beton yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sevindikli Congullu köy yolunda doğalgaz çalışmasından dolayı bozulan kısımlarda terasman çalışmaları yaparak, araç geçişine uygun hale getirdi. Altyapı çalışmaları sebebiyle kaldırımları bozulan Tütünçiftlik Adnan Kahveci Caddesi ve Atatürk Bulvarının dekoratif aydınlatma direkleri de önümüzdeki günlerde monte edilecek.

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