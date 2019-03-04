Körfez'de vatandaşların şikayet ettiği bina yıkıldı

Körfez Güney Mahallesi'nde çöplük haline dönüşen metruk bina, vatandaşların şikayetleri üzerine Belediye ekiplerince yıkıldı.

Körfez'de terk edilmiş metruk binaların yanı sıra, görüntü kirliliğine sebep olan yapıların da yıkımına devam ediliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların rahatsızlık duyması ve şikayetleri üzerine harekete geçen Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkileri, yıkım işlemlerini başlattı.

Güney Mahallesi'nde kötü kokuya sebep olan çöp ev, fen işleri müdürlüğü personelince yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı Belediye ekiplerine teşekkür etti.