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Körfez'de vatandaşların talebi yerine getiriliyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Agah Ateş Mahallesinde vatandaşların talebi sonrası çalışma başlattı.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Agah Ateş Mahallesi Mehtaplı Sokak'ta vatandaşların evlerine ulaşımlarını daha kolay ve rahat sağlayabilmeleri adına merdiven ve merdiven korkulukları yapıldı. Vatandaşların talepleri sonrasında harekete geçen ekipler, ilk olarak yayaların daha rahat kullanımı için merdiven düzenlemesini gerçekleştirdi. Merdivenlerin tamamlanması sonrasında yaşlı ve çocukların güvenli olarak merdivenleri kullanması adına etrafına korkuluklar yapıldı.


Sokak sakinleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirtiler. Yetkililer, bölgede iki farklı noktada daha çalışma yürütüldüğünü ve kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

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