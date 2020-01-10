Körfez'de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez Belediyesi ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrenci ve velilerine eğitim verildi. Program kapsamında eğitimci Zeynep Doğanay ve Esra Saraç öğrenci ve velilere bilgi aktarımında bulundu. İlki Atatürk Ortaokulu'nda yapılan seminer velilerden büyük destek gördü. Düzenlenen eğitim programında konuşan eğitmen Zeynep Doğanay, ‘Çocuk sizin mi, yoksa sizinle mi' adı altında bilgiler aktardı. Çocukların eğitim hayatı boyunca kötü alışkanlıklardan korunması ve gelecek planlamalarını yapması noktasında da tavsiyelerde bulundu.

Programın ikinci oturumu Yarımca Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Uzman eğitmen Esra Saraç tarafından, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri konuları görsel sunumlar eşliğinde öğrenci ve velilerine aktarıldı.