Körfez'de yabani ot biçme çalışmaları sürüyor

Körfez'de havaların ısınmasıyla başlayan yabani otlarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, düzenli olarak mahallelerde ve kırsal bölgelerde ot biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde; park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde ve kavşaklarda gerçekleştirilen çalışmalar ile Körfez'de daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırılıyor. Çalışmalarda, gerek halk sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Ekipler son olarak Hacı Osman ve Ali Hocalar Mahallelerinde yabani ot temizliği, çim biçme ve mıntıka temizliği çalışmalarını gerçekleştirdi. Yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları planlanan program dahilinde Körfez'in her noktasında devam edecek.