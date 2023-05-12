Körfez'de yabani otlar temizleniyor

Körfez'de havaların ısınmasıyla başlayan yabani ot temizliği çalışmaları devam ediyor. Ekipler, düzenli olarak mahallelerde ve kırsal bölgelerde ot biçme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde mevsimsel olarak hızla büyüyen yabani otların biçilmesine devam ediliyor. Saha çalışmaları doğrultusunda yapılan ot biçme işlemleri ile de çevre kirliliğine müdahale ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından özel ekipman ve kıyafet kullanılarak yürütülen çalışmalarda görüntü kirliliğinin yanı sıra tehlike arz eden otlar biçiliyor. Boş arazilerde, cadde ve sokaklarda yaz aylarında yanma tehlikesi oluşturan otlar temizlenerek, sokaklar daha güvenli, temiz ve güzel bir görünüme kavuşturuluyor.