Körfez'de yama asfalt çalışmaları

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki zemin bozulmalarına karşı asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bünyesinde oluşturulan yol onarım ve iyileştirme ekipleri, kent merkezinde başlattığı yoğun mesaiyi hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, ilk olarak yollardaki bozuk bölümleri düzelterek uygun hale getiriyor. Ardından bozuk bölümler sıcak asfaltla kaplanarak onarılıyor.

Öte yandan Körfez şehrin daha temiz ve daha düzenli görünüme kavuşturmak için başlattığı kapsamlı çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor. Her gün bir mahallede genel temizlik çalışması yürüten ekipler, cadde ve sokaklar kadar, kamu alanları, cami ve parklarda da temizlik çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Kirazlıyalı ve Şirinyalı bölgesinde yürütülen çalışmalar da D-100 çevresi temizlendi ve kötü görüntü ortadan kaldırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ot biçme işleminin yapıldığı alanlarda da süpürme işlemi yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlara gelişi güzel şekilde bırakılan çöpleri de topladı.