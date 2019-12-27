İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezindeki yaya geçitlerinin yol çizgileri yenileniyor.


Yaya öncelikli trafik çalışmaları kapsamında Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaya geçitlerinin boyalarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, gerçekleştirilen bu çalışmayla yaya öncelikli trafiğin daha etkin bir hale geldiğini belirtti. Ekipler son olarak Tütünçiftlik bölgesindeki yaya geçit çizgilerini yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.


Trafik işaretlerine uyulmalı


Belirli periyot çerçevesinde yaya geçidi çizgilerini yenileyen ekipler, ayrıca gece saatlerinde de mevcut yaya geçitlerinin yıkama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Çalışmaların devam edeceğini belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, çalışma yapılan alanlarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.