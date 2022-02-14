Körfez'de yeşil alanlar bakımdan geçiyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, hem yeşil alanlardaki yabani otları temizledi hem de çiçek bakımlarını gerçekleştirdi. Mevsimlik çiçeklerin de dikildiği çalışma kapsamında, kavşaklarda da düzenleme gerçekleştirildi. Ekipler, mevsimsel ağaç budama ve form budama çalışmalarını da sürdürdü. Ekipler son olarak Atalar Mahallesi 23 Nisan Koray Şener Parkı'nda bulunan bitkilerin form budama işlemlerini gerçekleştirdi. Yetkililer, çalışmaların belirli periyot kapsamında devam edeceğini belirtti.