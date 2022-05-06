Körfez'de yıpranan parkeler yenileniyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında bakım çalışması yürüttü. Aynı zamanda otopark olarak da kullanılan alanda zamanla yıpranan parkeler ekipler tarafından söküldü ve alt zemini doldurularak yeniden düzenlendi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ortak kullanım alanlarındaki parke ve bordürlerin zaman zaman bozulduğunu ve ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildiğini belirtti.