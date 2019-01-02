Körfez'de yol bakım çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kalburcu Köyü ve Hereke'deki yayla yolunda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde alt yapı sonrası başlatılan üstyapı seferberliği dışında, ilçe genelindeki diğer bozuk yollara da müdahalede bulunuluyor. Ekipler son olarak Kalburcu Köyü'ne çıkan yol ve Hereke Yayla Yolunda bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Bazı bölgelerde genişletme çalışması yürütülürken, yapılan düzenleme sonrasında asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.