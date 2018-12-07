Körfez'de yollar yenileniyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeni imar yolları ile bozulan ve yıpranan yolları yeniliyor. Körfez'de mevcut planlarda yol olarak görünen ancak görünümde yol olmayan yerler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açılarak vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlanıyor. Ücra mahallelerdeki yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Yukarı Hereke Mahallesinde yeni imar yolu açımı için çalışma başlattı. Yol için açma çalışması tamamlanırken, malzeme dökümü ve asfalt için kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı ve ulaşıma açılacağı belirtildi.

Öte yandan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmasını yoğun şekilde devam ediyor. İlçe genelindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Yavuz Sultan Selim ve Çamlıtepe mahallelerindeki altyapının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak sürdürülüyor. Birçok mahallede de bakım çalışmaları yapılırken ekipler özellikle kış ayları öncesinde yollardaki aksaklıkları gidermek adına bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Esentepe, Kuzey, Güney, Mimar Sinan, Hacı Osman ve Kirazlıyalı mahallerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bakım çalışmalarında yollardaki aksaklıklar giderildi.