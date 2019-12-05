Körfez'de yollara ‘kış' bakımı

Körfez'de yollar kış bakımına alındı. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dâhilinde ilçedeki bozulan yolları belirleyerek onarıma alıyor. Kent genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, asfalt yama ekipleri kullanımdan dolayı bozulan güzergâhlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor. Bu kapsamda ekipler Fatih Mahallesi Buket Sokak, Mimar Sinan Mahallesi Manolya, Mert, Saygın ve Çaldıran Sokak, Esentepe Mahallesi Abdülhamithan Caddesi, Süleyman Sokak ve Hamit Kaplan Bulvarı'nda asfalt yama çalışması yaptı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde parke bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve ekipler tarafından tespit edilen noktalara anında müdahalede bulunuluyor. Ekipler son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çalışma yürüttü.

Ekipler ayrıca ilçe genelinde parke bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Körfez Kent 1. ve 4. Etap ortasında kalan bölümde kaldırım ve parke çalışması yaptı.