Körfez'de zirai atıklar ek tek toplanıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zirai atıkların doğaya verdiği zararın azaltılması amacıyla hayata geçirilen proje ile köylere zirai ilca ambalajı toplama kutuları yerleştirildi.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Körfez Kaymakamlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ortak projesi olan çalışma ile önemli bir uygulama hayata geçirildi. Bilinçsizce atıldığında çevre ve insan sağlığını tehdit eden, yıllarca doğada kalan ve temizlenemeyen, aynı zamanda havayı, yeraltı suyunu, yağmur suyunu, akarsu ve denizi kirleten zirai ilaç kapları artık kontrollü olarak toplanıyor. Proje kapsamında; zirai ilaç ambalaj atıklarını toplamak ve kullanıcılara bu yönde alışkanlıklar edindirmek amacıyla Sevindikli ve Çıraklı Köyü'nde muhtarlık binaları yanına zirai ilaç toplama kutuları yerleştirildi. Körfez Belediyesi yetkilileri, proje kapsamında Körfez'in tüm köylerine zirai ilaç ambalaj toplama kutularının yerleştirileceğini belirtti.

Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya ve diğer kurum yetkilileri, yaptıkları açıklamada yapılan uygulama ile halkın, daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamasına katkıda bulunulduğunu belirtti. Zirai ilaç ambalaj atıklarını toplama projesi kapsamında ayrıca vatandaşların yerli mısır kullanımı noktasında da teşviklerin yapıldığı kaydedildi.