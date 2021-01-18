Körfez'deki ağır hasarlı bina yıkıldı

Kocaeli'de ağır ve orta hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) belirlenen yıkımlar kapsamında Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina yıkıldı. Kasım ayı Büyükşehir Meclisi'nde deprem çalışmaları için 50 milyon TL ayrılmasının ardından yıkım çalışmaları başlamıştı. Saatçi Sokak'ta Körfez Belediyesi ile beraber gerçekleştirilen yıkıma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç gereç desteği sağladı. 1999 Marmara Depremi sonrası ağır hasar gören yapının yıkımı hızlı bir şekilde tamamlandı. İnşaat yıkıntı atıklarının düzenli depolama alanlarına taşınması için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde de Kocaeli'nin tamamında ağır ve orta hasarlı binaların yıkımına devam edilecek.

Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacak. Hasar listesinde olan metruk binaların yıkımı 6 ay içerisinde tamamlanacak. İçerisinde ikamet edilen hasarlı binalar için dönüşüm çalışmalarına başlanılacak olup 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.