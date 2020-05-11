Körfez'deki asırlık çınarlara sürpriz ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu ile birlikte Anneler Gününde ilçedeki 100 yaş ve üzerindeki anneleri ziyaret etti. Onlara çiçek ve hazırlanan hediyeleri takdim eden Başkan Şener Söğüt, “Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Yaşlı vatandaşların yalnız bir gün değil, yılın her günü yanlarında oluyoruz. Ama bu anlamlı günde de sizleri ziyaret etmek, Anneler gününüzü kutlamak istedik. Yaşlılarımız bizlere geçmişi anlatan, geçmişe ışık tutanlardır. Yaşlılarımızın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri bizlerin önceliği” dedi.

107 yaşındaki Memnune Dilemen, 100 yaşındaki Gülsüm Fırıncı, 101 yaşındaki Kumruz Turgut da ziyaretlerden dolayı protokol üyelerine teşekkür etti.