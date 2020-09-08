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Körfez'deki boş alanlar park oluyor

Körfez Belediyesi, Başkan Şener Söğüt’ün talimatları sonrasında ilçedeki boş arsaları yeşillendiriyor ve ihtiyaç doğrultusunda çocuklar için park alanları da oluşturarak görsel güzellik katıyor.

Körfez Belediyesi, Başkan Şener Söğüt'ün talimatları sonrasında ilçedeki boş arsaları yeşillendiriyor ve ihtiyaç doğrultusunda çocuklar için park alanları da oluşturarak görsel güzellik katıyor.


Körfez Belediyesi, Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatları sonrasında ilçedeki boş arsaları yeşillendiriyor ve ihtiyaç doğrultusunda çocuklar için park alanları da oluşturarak görsel güzellik katıyor. Bu kapsamda da daha önce Hacı Osman Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk meclisi öncesinde bölgede incelemede bulunan Başkan Şener Söğüt, Nihal Atsız Sokak girişindeki boş arsada çalışma yapılması talimatı verdi.


Yarımca ile İlimtepe arasındaki yolun kenarında bulunan boş arazide oluşan kötü görüntüyü gidermek adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bir hafta önce başlatılan çalışma sonrasında bölge çimlendirilerek ağaçlandırıldı. Ayrıca çocuklar içinde bölgeye oyun grubu koyuldu.

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