Körfez'deki hurda araçlar kaldırılıyor

Körfez ilçesi sınırında boş arsalarda, yaya yolları ve dükkân önlerinde çürümeye terk edilen ve atıl vaziyette terk edilmiş hurda araçlar Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetler doğrultusunda kaldırılıyor. Çalışmalar kapsamında ilçe sınırları içerisinde mahalle ve yol kenarlarında ki boş arsalarda çürümeye terk edilen hurda ve hurda araçlar çekicilere yüklenerek hurda araç otoparkına çekildi.

Yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların kaldırıldığını belirtti. Yetkililer, çalışmalarında ilçe genelinde talep ve şikâyetler doğrultusunda devam edeceğini belirtti.