Körfez'e ‘parkomat' uygulaması geliyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'de nüfus artışı sebebiyle ortaya çıkan trafik sorunu için önemli çalışmalar ortaya koyarak düğmeye bastı. Körfez ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan İsmail Baran; “Esnaf ve vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği, ilçemizin trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak olan parkomat uygulaması 03 Aralık 2018 Pazartesi tarihinden itibaren Mehmet Akif Ersoy, Cahit Zarifoğlu (Bankalar Caddesi) Ağadere ve Tuğrul Caddelerinde uygulanmaya başlanacak. Amacımız; vatandaşımızın işini kolaylaştırmak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca Körfez'in çeşitli sokaklarında, özellikle trafiğin yoğun olduğu ara sokaklarda ‘tek yön' uygulamasını da başlattık. Bu sayede Körfez'de trafik sorununa karşı ciddi önlemler almış olduk. Halkımızın huzur ve refahı her şeyden önemli” dedi.